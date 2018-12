En particular, las "Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes" (Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010); el documento complementario de las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas" (actualmente denominadas Reglas Mandela); la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" (Convención De Belem Do Para) y las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad".