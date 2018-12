Ahora bien, que el viaje de un destacado empresario, su encuentro con el Embajador Mark Kent acreditado ante nuestro Gobierno, junto con un funcionario de la disputada administración británica de las Islas, haya generado una agitada reacción en sectores significativos, al punto de citar al Embajador y al Canciller al Congreso, sugeriría que no tenemos las cosas en claro y que el tuit del Embajador -prontamente aclarado- es una excusa para enturbiar, inexplicablemente, el momento especial por el que transitan las relaciones argentino/británicas. En efecto, pocas coyunturas históricas parecen más favorables. Carta de la Primer Ministro May al Presidente Macri, comunicado Foradori/Duncan, visita del Canciller Ben Johnson, el canciller Jorge Faurie en Londres, el vuelo a Córdoba, Provincia emblemática por su cultura, historia e industria, la presencia de May en ocasión del G20 en Buenos Aires y su encuentro con Mauricio Macri son todas señales que no deben ser desaprovechadas. Pero además, la Argentina cuenta con el apoyo de cuatro de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de una cautelosa rendija abierta por el Reino Unido para retomar negociaciones en el marco de la Resolución 2065/65 de la Asamblea General, reafirmada año tras año por el Comité de Descolonización.