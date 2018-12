Muy a pesar de ellos, no existe el "colectivo", término en boga en los últimos tiempos. Lo único que existe en la realidad son los individuos que se pueden asociar para buscar fines comunes que no deberían ir contra los derechos de otros individuos que no los compartan. Hablar en nombre del pueblo cortando las calles, limitando la libertad de tránsito de los demás o tomando espacios públicos como si fueran propios implica arrogarse un derecho que nadie les otorgó. Hablar de todas las mujeres, de todos los trabajadores, de todos los jubilados, de todos los estudiantes, y de todos los "colectivos" que se nos vengan en mente, es atribuirse una autoridad que no poseen. Como bien señala la Constitución en su artículo 22: "Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición". Sí podemos peticionar a las autoridades y proclamar nuestras ideas y propuestas sin censura previa, pero ello no implica coartar los derechos de otros como el de transitar o trabajar libremente.