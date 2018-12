En estos días, cada una de nosotras está revisando su propia historia. Me acordé de mi otra vida, cuando tenía poco más de 20 e ingresé a trabajar en un estudio jurídico. Era la única mujer del equipo, cada día debía demostrarme a mí misma que merecía estar en ese lugar. Me esforzaba mucho, estudiaba cada caso durante horas, escribía alegatos interminables, y los fines de semana estudiaba los resultados de los partidos para participar en las conversaciones de fútbol. Lo hacía desde el humor, pero eso también me permitía compartir espacios con mis compañeros. Trataba de asimilarme a sus códigos, que mi cuerpo pasara desapercibido, y en ocasiones hasta me sorprendí usando corbata como ellos. Gané un lugar de camaradería y respeto. Tengo grandes recuerdos de aquella etapa, pero si me tocara vivirla hoy, tal vez me comportaría de otra manera. En el lugar en el que trabajaba, las mujeres debíamos asimilarnos a nuestros compañeros para ser respetadas.