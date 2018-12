Luego ya no hubo tiempo material, era inminente la cumbre del G20 y entonces el Presidente tuvo que convocar a sesiones extraordinarias, en las que pretensiosamente incluyó 40 temas para su tratamiento. Y aquí se dice "tuvo" porque no le quedó otra opción. Necesitaba ratificar los cambios en bienes personales para cerrar la cuestión presupuestaria —otro golpe a la clase media—, pero no se tuvo la misma premura para incluir las leyes de prevención de la violencia de género (#LeyesMicaela), decisión que recién adoptó en la segunda prórroga de las sesiones, luego de la denuncia por violación sufrida por la actriz Thelma Fardin (#MiraComoNosPonemos) y el pedido de un grupo de legisladores de diversos bloques políticos.