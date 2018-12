"Hace frío afuera, nena", dice él en tono romántico. Ella protesta, dice que no. Él insiste. No quiere que se vaya. No quiere escuchar ese "no" que la mujer le canta en tono dulce, es cierto, pero que repite varias veces para que no queden dudas. "Debo decir que no, no, no", lo rechaza ella. Pero hace frío afuera y él le sujeta las manos. Le pide que se recueste a su lado.