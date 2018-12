Tras esa década de oportunidades desaprovechadas, nos encontramos camino a un lustro sin avances. Los indicadores económicos que empujan a la pobreza y agudizan la desigualdad hacen que el tiempo que se pierde haga cada vez más vulnerable la situación de las mujeres. Y la prioridad en el ajuste hace que ya no solo no se pongan en marcha los pendientes, sino que peligre la continuidad de programas que deberían ser verdaderas políticas de Estado. Está en nosotras evitar que esta no se convierta en una "década retrocedida" en materia de derechos de las mujeres.