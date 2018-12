Pero el actual Gobierno solo profundizó las ineptitudes que vienen de lejos. La decadencia de una sociedad se refleja en sus representantes. No obstante, la sociedad tiene sus mecanismos de defensa, intuitivos. Por eso, en el 2015 ganó Mauricio Macri y hoy queda claro que la sociedad no confía en este Gobierno; ver la desconfianza externa en los índices del riesgo país y la desconfianza interna en un dólar que no cede, y el continuo avance de los precios a pesar de la recesión económica. Gobierno que, según el propio Presidente, ya no hará pronósticos. Sucede que el tema central de un gobierno pasa por la gestión. Gestión tan pobre como la anterior. Ambas no pudieron con la pobreza estructural. ¡Un tercio de la población condenada a vivir sin las calorías necesarias! Y la mitad de nuestros jóvenes en igual situación.