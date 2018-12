En estos días circuló por WhatsApp una lista de 81 logros del Gobierno. Me ha basado en ella y en las informaciones oficiales de Jefatura de Gabinete y los informes del Indec y los ministerios para confeccionar una lista de logros conseguidos o en ejecución en estos tres años. Por supuesto, señalarlos no significa olvidar las dificultades económicas que estamos atravesando ni creer que vivimos en Dinamarca. Significa, sí, mostrar la parte medio llena del vaso, muchas veces invisibilizada por el sesgo peronista de la información nacional. Esa parte medio llena que muestra que el cambio es posible y posiciona las penurias económicas actuales en su justa dimensión: no son pocas pero tampoco estamos en 1975, ni en 1989, ni en 2001; y el saldo en las áreas no económicas es enormemente favorable después de años de retrocesos permanentes en todas ellas.