Los métodos anticonceptivos de larga duración son los más efectivos, ya que no dependen de la usuaria. Son aquellos que son colocados por un profesional y su funcionamiento en la vida real no depende de la adherencia ni del correcto uso del método por parte de la usuaria, por lo que mantiene un alto grado de efectividad. A comparación con los métodos de corta duración, como en el caso de la píldora, donde el horario, la continuidad del tratamiento, la regularidad de la toma afecta el porcentaje de efectividad si no se hace correctamente.