Hay un hombre que no es Claudio "Chiqui" Tapía, pero que funciona como factor de poder decisivo en la selección. Ese hombre está hoy está asombrado de que el Santos apueste por Sampaoli.

"Nosotros nos equivocamos, no hicimos una investigación de su personalidad y capacidad técnica con la profundidad que se debía. Y nos tragamos el sapo", dijo a este medio ese hombre que es tan vital para Tapia como celoso de su posición: pidió no ser identificado. "Es el antilíder, un hombre que dice una cosa y hace otra. O peor: que te dice a vos una cosa y después, por la espalda, hace campaña por lo contrario. ¿Un ejemplo? Llegó a la selección y exigió que le consiguieran los mejores rivales. No quería volver a tener partidos como aquel contra Singapur. Cumplimos: Italia y España. Tras la goleada de España empezó a operar con periodistas amigos difundiendo que era una barbaridad exponer a la selección a equipos tan fuertes".