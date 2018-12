Tal vez sea hora de barajar y dar de vuelta ya que, de esta manera, no estaría funcionando. Lo cual no invalida la lucha noble que están realizando mujeres en todas partes del mundo para dejar de ser sometidas por abusadores en el amplio sentido de la palabra. Dado que el abuso se manifiesta de distintas formas. Ser talentosa y muy dedicada, pero cobrar un salario menor al de un hombre por el simple hecho de ser mujer, es una forma de denigrar. Tan denigrante como la Ley de paridad de géneros que ubica de manera intercalada en el Congreso a hombres y mujeres. Muy alejado del concepto de mérito, como en toda sociedad evolucionada. La misma sociedad evolucionada donde no hay manera de escaparle a un boludo, ya que los mediocres no tienen distinción de raza, color, ni de sexo, si no se los ve a 1000 metros de distancia. El problema radica cuando uno tiene que cuidarse de decírselo en la cara. "Sos una boluda, no debería ser un hecho discriminatorio, sino de gran ayuda para aquel que viene atrás así no se ensarta contratando a alguien que no está a la altura de los acontecimientos". Lo mismo sucede con un boludo, aclaremos, para no herir susceptibilidades.