Los números de la pobreza son duros, patéticos y muchos ni los miran. Insisten en que Macri ganará en primera vuelta, como si el Rasputín de Jaime Durán Barba pudiera obtener con sus pócimas el voto de los empobrecidos. La pobreza no ocupa demasiado lugar en los medios, esas miserias no son fáciles de soportar, no suelen habitar la frivolidad de los comentaristas sin ideas.