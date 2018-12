El rechazo de parte de la población al accionar efectivo de las fuerzas de seguridad se inspira en el recuerdo de la última dictadura militar. Pero ya llevamos 35 años de democracia. No podemos ver en cada policía a un represor. Lo he escrito muchas veces, pero no me canso de repetirlo: pasamos de la fuerza sin ley a la ley sin fuerza. Y la ley sin fuerza no es ley, es solo un catálogo de buenas intenciones.