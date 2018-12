No obstante lo expuesto, no podemos dejar de destacar la solvencia jurídica y moral que se advierte en el voto minoritario del doctor Carlos Rosenkrantz, donde, amén de advertir que la ley 24390 era aplicable a los delitos de lesa humanidad tal como lo había puesto de manifiesto en el caso "Muiña", sostuvo con calificada claridad que aquel pronunciamiento no podía verse modificado con la sanción de la ley 27362, ya que esta norma resultaba inaplicable e inconstitucional. Ello así, pues no solo no era una ley genuinamente interpretativa, sino que además, aun cuando pudiera considerarse una norma de esa naturaleza, en materia penal, no resulta admisible su aplicación, porque viola la prohibición de irretroactividad de la ley penal más gravosa.