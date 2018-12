La denuncia de violación de Thelma Fardín es el grito inicial y desesperado de cientos de mujeres que no quieren seguir callando, que no están dispuestas a seguir bancando una cultura que las condena a diario a "subordinación y valor". Quedarse en los detalles extremos y perversos del caso Darthés es no comprender este punto de inflexión, este momento de quiebre.