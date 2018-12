¿Cuál es mi mundo propio? El mundo que me ha sido dado, y el mundo que yo he seleccionado y hecho. Cómo me hice y cómo me hago, hacia dónde dirijo mi vida. Desde una perspectiva psicológica enseñaba Jean-Claude Filloux que la personalidad se forja en la interrelación dialéctica entre lo dado (natura) y lo adquirido (nurtura). Resultado de esa interrelación se va desarrollando mi mundo. Entre lo que soy y los elementos del mundo general que ejercen influencia sobre mí: mi madre, mi familia, mis amigos, mi comunidad. Y también por lo que yo actúo sobre el mundo.