En no pocas evaluaciones de proyectos hay quebrantos durante los primeros períodos, que naturalmente se estima que serán más que compensados en períodos ulteriores. Entonces, si en un emprendimiento se comprueban pérdidas proyectadas durante las primeras etapas, son los empresarios en cuestión los que deben absorber los quebrantos del caso y no pretender endosarlos sobre las espaldas de los contribuyentes vía los aranceles. Si esos empresarios no cuentan con los recursos suficientes, pueden vender el proyecto para participar con otros socios locales o internacionales. A su vez, si nadie en el mundo se quiere asociar al proyecto, es por uno de dos motivos: o el proyecto es un cuento chino (lo cual es bastante habitual en el contexto de "industrias incipientes" mantenidas en el tiempo) o estando el proyecto bien evaluado aparecen otros más urgentes y como todo no puede llevarse a cabo simultáneamente, deberá esperar su turno o dejarlo sin efecto.