Nuestros padres tenían algo de razón cuando decían aquello de "no me gustan esas amistades". Es verdad que un adulto no es tan influenciable como un niño o un adolescente, pero en cierta medida nuestros amigos ejercen una influencia sobre nosotros: acabamos pareciéndonos a quienes más estrechamente nos rodean. Los grandes líderes lo saben y por eso eligen sus relaciones de forma beneficiosa.