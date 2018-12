Hasta aquí no es más que una breve descripción del camino que hemos recorrido y el que nos ha llevado a estar frente a una gran encrucijada: la gran crisis de 2015 no la hemos evitado, solo logramos retrasarla. En el mientras tanto, hemos aumentado la pobreza, la inflación y hemos destruido riqueza, pero Argentina sigue con vida (en terapia intensiva, pero con vida). El déficit cero es solo relevante si la carga impositiva es baja. Con la presión impositiva argentina el sector privado no puede generar riqueza, ni empleo ni aportar más recaudación, sino, por el contrario, en un panorama recesivo, los efectos serán exactamente los contrarios. Sin baja de impuestos tampoco podremos generar inversiones y, con ellas, dólares genuinos: no hay financiamiento externo y en el 2020 se terminan los fondos de FMI, los que utilizaremos (en caso de cumplir con la meta de déficit cero) para pagar nuestros compromisos de deuda. Sumado a esto, nos espera por delante un 2019 con elecciones y con ellas el fantasma del regreso populista que podrá generar que los dólares que hoy están en la Argentina emigren hacia mejores horizontes y tarden mucho tiempo en regresar.