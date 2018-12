Al no haber, por tradición, invitación por el lado brasileño, no hay desplante ni mala educación por parte de la Argentina. Asimismo, nuestro país en ningún momento confirmó oficialmente que ese viaje estuviese en la agenda. Macri y Bolsonaro ya han mantenido tres amistosas conversaciones telefónicas, la primera de ella iniciada por el mismo Bolsonaro luego de la primera vuelta electoral. También, nuestro embajador allí fue uno de los primeros en ser recibido por el Presidente electo y todo ello en un clima distendido y positivo. Asimismo, si la opción de la Casa Rosada fuese concurrir a la asunción, desde ya será un gesto fuerte y altamente simbólico, pero no por ello las agendas de negociación complejas que depara la relación bilateral de los próximos años tenderán a ser más simple de resolver y encauzar. El futuro del andamiaje normativo del Mercosur, sus relaciones con terceros mercados, el interés de la administración Bolsonaro y del mismo Macri en explorar zonas de libre comercio con otra regiones y países, y la búsqueda de espacios de coordinación o no entre nuestros dos países al momento de negociar con el gigante económico chino y con la misma superpotencia americana, son algunas de las más relevantes.