Creo que habría que preguntarse por qué el presidente de la nación, ingeniero Mauricio Macri, no debería asistir a la asunción de su par brasileño, Jair Bolsonaro, en lugar de por qué debería hacerlo. Brasil es un vecino estratégico para la Argentina, no porque sea aliado, ya que de hecho no lo es, sino por la importancia que tiene la relación mutua desde el punto de vista político, geopolítico, económico, diplomático y militar.