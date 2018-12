Cuando comencé mi carrera profesional en los medios de comunicación no había mujeres en cargos directivos. Ni una. A mis 34 años, me tocó dirigir Radio Rivadavia, una radio muy machista, de alto contenido deportivo, convirtiéndome en la primera mujer directora de noticias y de contenidos artísticos (doble cargo). Fue extremadamente difícil para mí. Comenzaba cada día con la sensación de rendir examen sólo por el hecho de ser mujer y terminaba mis jornadas con una frase diferente para mi larga lista de subestimación cotidiana: "¿Y ésta mina de donde salió?" "Seguro que está ahí porque se acostó con alguien" "Gordi, vos me venís a dar órdenes a mí?" "Que venga el presidente de la empresa a decírmelo", "A ver vos, chiquita, tomá nota de lo que estamos hablando",… ni hablar del clásico ninguneo durante las reuniones de directorio, ignorándome cuando intentaba explicar una idea y ver, dos minutos después, como el mismo concepto era atractivo desde la boca de un hombre.