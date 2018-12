El abuso y el maltrato original no es lo peor. Eso puede tener remedio como cualquier experiencia difícil de la vida, que es en sí misma difícil, si se contara con el calor y la reparación del entorno. No se habla porque no se cuenta con eso. El calvario es el encierro. El no hablar fue la asunción de un castigo auto infligido y no tan auto infligido. La razón por la que no se habla es la misma razón por la cual esto ocurre en primer lugar. Hay una situación de desguarnecimiento por un lado y una de impunidad por el otro, que es lo que se perpetúa. La sensación de no poder hablar, de no poder reaccionar, de no contar con una posible ayuda y de poder quedar más a merced del abuso si se cuenta lo sucedido, está siempre presente. En muchos casos este temor queda plenamente confirmado después.