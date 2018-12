Enamorado de la vida, la quiso recorrer en todas sus versiones, era tan serio que no necesitaba asociarse al club de la seriedad. Trasgresor innato, siempre, solidario como pocos, tan importante que no creía en la importancia, tan formado que no se asumía intelectual, tan querible que no va a ser fácil olvidarlo. Siempre me asombró su recorrido, intelectual y concreto, países, cátedras, intelectuales, experiencias. Se nos fue un chiquito que era un grande, en medio de tantos enanos que se la tiran de importantes. Un enemigo de la solemnidad, de ese envoltorio que oculta la pobreza del espíritu. Moisés no la necesitaba, estaba muy por encima de eso. Intento con este recuerdo enjuagar una lágrima como despedida de mi gran amigo.