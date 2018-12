Hacen ruido en las ciudades y en los oídos de una Europa que no encuentra alternativas. Las democracias no encuentran respuestas contundentes contra esos grupos numerosos que son escépticos y muy violentos. No creen en nada y sus pobres banderas son la xenofobia, el nacionalismo mal entendido y el odio al extraño, al extranjero. La extrema derecha exalta las expresiones más primitivas de la condición humana.