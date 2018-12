No es posible comparar este hecho con el rechazo a participar en reuniones estrictamente formales del G20. La presencia de Jair Bolsonaro como parte de la delegación brasilera no hubiera cambiado en nada las conclusiones del documento final elaborado por los sherpas. El presidente Michel Temer participó de la reunión de los BRICS, cuyo documento contiene mayores precisiones sobre política internacional, quizás no compartidas por las nuevas autoridades. La relación con China y Rusia, a pesar de la importancia económica para Brasil, posiblemente estará sujeta a revisión ante las posibilidades de un mayor acercamiento con los Estados Unidos. La visita de John Bolton a Jair Bolsonaro días antes de la reunión del G20 para afirmar su compromiso con las políticas enunciadas por el presidente de Brasil debe haber incluido el trato que los Estados Unidos asignan a esos países, por otra parte similares al comunicado de prensa de Sarah Sanders después de la reunión Macri-Trump.