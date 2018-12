"Mirá como nos ponemos", "ni una menos", "yo aborté", "se va a caer", "nos tenemos", "no es no": son relatos, son consignas, son historias que llaman hasta a la más descreída. Aquella mujer que no puede romper con el estigma machista, porque mirarlo a la cara es reconocer sus propias heridas. Esas mujeres que se resisten, también siguen en esa habitación, solas. Esas mujeres que no pueden hablar, que no creen, que sienten bronca y la desquitan hacia el movimiento de mujeres, porque saben que no vamos a soltarle la mano.