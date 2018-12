A Lao-Tse se le atribuyen estas palabras: "El tiempo es algo creado. Decir 'no tengo tiempo' es como decir 'no quiero'". Si no la dijo él, la frase está cargada de razón. Hay que analizar, solos o con ayuda profesional, cuáles son los objetivos. Y lo primero de todo es establecer prioridades.