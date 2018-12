Especialmente, dos de cada diez niños no tienen alimentos asegurados, la mitad vive en la pobreza y un tercio depende de centros asistenciales para comer. También es importante destacar que el 51% de los infantes habita en barrios nocivos para su salud física, mientras que la precariedad de las viviendas afecta al 25%, el hacinamiento al 22,5% y la falta de espacios de saneamiento al 46,2 por ciento. Además, la mitad no tiene internet en sus hogares, el 60% no tiene celular y el 40% tampoco una computadora.