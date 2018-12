Brasil vuelve a sacarle ventaja a la Argentina. No duda. Evalúa y se pronuncia. Estados Unidos, lo mismo. Hasta Colombia abre con claridad su posición. Es decir, los dos socios americanos y aliados estratégicos de la Argentina y su vecino se pronuncian y ponen peso en la agenda exterior. La Argentina, no. Y esto es extraño porque Buenos Aires ya sabe que el costo del zigzagueo en materia de relaciones exteriores se paga caro. Hay ejemplos dramáticos en la segunda guerra mundial (incomparables con esta coyuntura, es cierto) y otros de menor impacto pero bien gráficos. En todos, siempre, el peso de no mover las piezas de manera contundente y de forma primera se paga.