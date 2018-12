Si mañana tu pareja te pide el divorcio, ¿cuál va a ser tu familia tradicional? ¿Cuál sería la familia tradicional de un chico cuyos padres se divorciaron y volvieron a casarse teniendo varios adultos en relación parental en mayor o menor medida con ellos? ¿Cuál sería la familia tradicional del viudo o viuda que quedó a cargo de un hijo en soledad o que vuelve a casarse? ¿Cuál es esa familia tradicional? ¿Cuál sería la familia tradicional del huérfano criado por su abuelo o por sus tíos? ¿Qué hacemos con todos esos chicos? ¿Les enseñamos que son ciudadanos de segunda? ¿Les decimos que se jodan por no tener una familia tradicional? No sé ustedes pero yo prefiero algo distinto. Del mismo modo que mi generación tuvo que aprender a no discriminar y a aceptar al otro, que no es lo mismo que tolerar porque no me queda otra, aceptarlo. Si a los más chicos se los educa de manera integral no hará falta que aprendan nada de grandes en ese sentido. No sufrirán discriminación, no se sentirán raros por tener una familia distinta a la del vecino, y a medida que crezcan no sentirán culpa por tener necesidades biológicas ni jugarán a la ruleta rusa con sus planes por no saber cuidarse.