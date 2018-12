Khashoggi tenía a Salman por un joven petulante e implacable que tomaba prisionero a cualquiera. Cita CÑN: "Los arrestos no están justificados y no le sirven (dicta la lógica), pero la tiranía no tiene lógica, él ama la fuerza, la opresión y necesita presumirlas. Es como una bestia pac man que mientras más víctimas come, más quiere. No me sorprendería que la opresión alcanzara incluso a aquellos que lo celebran, luego otros y otros más y así en adelante. Dios sabe".