Cuando el presidente Mauricio Macri asumió el gobierno, la Argentina era un campo minado. Su primera gestión tiene muchísimos logros; la lista excede el espacio de esta columna. Sin embargo, en el discurso público se afirma frecuentemente que en materia económica se ha fracasado. Disiento con este diagnóstico. Para juzgar a un gobierno hay que evaluar qué hizo y en qué condiciones. José Ortega y Gasset escribió: "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo". Lo mismo vale para un gobierno.