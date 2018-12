La pregunta "¿Cuándo se jodió la Argentina?" tiene varios supuestos implícitos. Indica que el dato que dice que el país se arruinó a partir de un punto determinado debería aceptarse sin más discusión; que la Argentina era una cosa y dejó de serlo; que merece ser otra, más parecida a la Argentina que lo que la Argentina es; que hay una disociación entre lo que los argentinos son y lo que el país es, con un punto de quiebre y una posible solución a partir de eso. Presupone algo especial en la Argentina que no la hace merecedora de lo que terminó siendo. Confieso que esa sociología exprés, generalista y superficial, no me atrae demasiado. Por varias razones pero una en particular: el nacionalismo implícito.