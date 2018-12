El camino al fascismo comienza por la anarquía, no por el orden republicano. El reciente G20 ha demostrado una vez más que fuerzas de seguridad capacitadas y decididas a proteger la vida de los ciudadanos y a sí mismas no provocan más muertes. Por el contrario, son un fuerte disuasivo contra la violencia, ya que el miedo no es zonzo y los terroristas y delincuentes, idiotas no son. Si la oposición diera quórum el martes 18 para sancionar la nueva ley contra la violencia en el fútbol que cajoneó en el Senado desde 2016, y no insistiera en destruir su dispositivo central: el aumento de penas para que los crímenes no sean excarcelables y se acabe la puerta giratoria, acaso una de las fuentes más siniestras de criminalidad se termine. Ojalá. Ojalá los barrabravas dejen de ser los "héroes del para-avalanchas" a los que rendía homenaje una cierta Cristina para pasar a habitar las celdas de alguna prisión federal.