Tal vez porque mi vida personal se confunde con la vida de la historia trágica de nuestro país, no me alcanza ni el tiempo ni la energía para ir a los confines de la historia cuando aquí no más, a la vuelta del calendario, aparece lo que para mí nos marcó a fuego, el autoritarismo. Ese chaleco de fuerza que maniató la evolución normal de una sociedad, dinamizada por la libertad. A la par, impidió que adquiriéramos la responsabilidad, inherente al privilegio de vivir en libertad. El que a lo largo de tanto tiempo y varias generaciones se haya vivido con miedo, se nos dijera cómo pensar, cómo vivir, cómo actuar, no corrimos el riesgo de hacernos cargo de nosotros mismos ni desarrollamos responsabilidad con los otros. Con razón se argumentará que ya tenemos 35 años de democracia, que juzgamos y condenamos el terrorismo de Estado, que el mayor consenso al que hayamos llegado jamás como sociedad fue el "Nunca Mas", que ya no hay prohibiciones ni censuras. Entonces, qué explica la permanencia de una cultura de control, de prejuicios y juicios condenatorios, de mirar lo que los otros hacen y dicen, de crueldad en la crítica, de odios en los comentarios. Al final de cuentas, la desconfianza que como un veneno corroe la convivencia.