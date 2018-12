La segunda posición, tan demencial como la anterior, proponía la inauguración de una monarquía constitucional bajo el imperio de un rey traído de Europa. Aunque parezca increíble, no se trataba de una discusión de sobremesa entre borrachos. Tan seria era la moción que Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia emprendieron un quijotesco viaje al Viejo Mundo con el delirante propósito de convencer a algún europeo con sangre azul de que se dignara a gobernar a los salvajes que habían hecho una revolución y no sabían qué hacer con ella. No fuimos una monarquía gracias a los carnales accesos de Belgrano, quien se encandiló con el soberano trasero de una francesa —el único soberano que consiguió— llamada Mademoiselle Pichegru y, envuelto en llamas, se encerró en una habitación con ella, mientras Rivadavia le tocaba la puerta y le recordaba el propósito del viaje.