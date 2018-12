Hace unos días, un niño argentino interrumpió la audiencia general del papa Francisco en el Vaticano y subió al estrado para jugar con un guardia suizo. El líder de la Iglesia Católica, que conoce el gran valor de los ejemplos, no dudó en extraer lecciones de aquel episodio. Después de hablar con su madre y conocer que el niño era autista y no podía hablar, Francisco dijo a los asistentes: "Es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar: es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre".