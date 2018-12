El año pasado lo terminamos con cierta alegría, por la elección de jóvenes, que con 30 mil votantes marcó un interesante punto de inflexión: el terreno juvenil mostraba fertilidad. Desgraciadamente, el anuncio del retiro de Pedro Bordaberry venía generando un reacomodo en que mucha gente no encontraba un camino claro. Los senadores José Amorín y Germán Coutinho anunciaban una alianza interesante. La alternativa de la incorporación del economista Ernesto Talvi parecía segura, pero aún no se había concretado. En todo caso, él había definido un proyecto propio y no aceptaba el apoyo de fuerzas tradicionales, como lo fue la del Batllismo de Rivera, titular de la única intendencia colorada. En largas conversaciones que mantuvimos tampoco aceptó que lo apoyáramos desde afuera, sin ninguna condición, porque su aspiración era definir un estilo propio, distinto, que incluyera una semiótica no tradicional. Por cierto, no compartíamos ese punto de vista pero lo respetamos entonces y lo seguimos respetando hoy, en la medida en que es un esfuerzo constructivo y cada cual tiene derecho a definir su estrategia.