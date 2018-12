Antes de seguir adelante, declaro que en lo personal no me atrae el fútbol. Puede ser que esto derive de un complejo: estuve pupilo en un colegio inglés donde hice todo tipo de deportes pero me concentré sobre todo en el rugby, donde era capitán de uno de los equipos y en el tenis. Cada vez que me obligaban a jugar al fútbol incurría en reiteradas infracciones, confundiendo este deporte con las normas del rugby. Estimo que lo antedicho no constituye una desventaja para comentar sobre el fútbol sino que puede transformase en puntos a favor, ya que no estoy imbuido de las inclinaciones de los célebres hinchas ni estoy empujado por cierta parcialidad que a veces los caracteriza.