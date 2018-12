El conocimiento queda tan anulado por esta pulsión que variadas bibliografías expresan "sexo asignado al nacer", como si fuera una construcción sociocultural, cuando en verdad es una característica biológica objetiva establecida desde la concepción, conllevando toda su respectiva carga cromosómica, fisiológica, anatómica y hormonal, conformando el género y no a la inversa. Es por ello que ninguna genioplastia y menos un mero travestismo cambia lo constitutivo del género. De hecho, la intervención quirúrgica ni siquiera cambia el sexo biológico. Implantar siliconas en el pecho masculino no lo transforma en senos, y muchos menos las mera vestimenta y comportamiento definen el género. En este sentido, debiera focalizase los esfuerzos en poder identificarse y aceptar su yo real para quien padezca disforia de género, dado que no puede cambiarlo, en lugar de pretender tergiversar la realidad objetiva definiéndola en función de aquella disforia. De lo contario, el yo real, en lugar de afirmase naturalmente bajo una de las genotípicas características esenciales de la especie humana y del género animal, será ahora predicado como algo distinto del cuerpo físico, obteniendo incluso un contradictorio materialismo fenoménico por medios quirúrgicos o simples modales y travestimos, pero que de todas formas no es fáctica ni funcionalmente aquel que dice ser. Esta obliteración de la diferencia entre lo fenotípico y lo genotípico resulta también en la contradicción por la cual al predicar un individualismo y relativismo extremo que define la verdad bajo su libre querencia se la intenta imponer al resto de la sociedad como única, descalificando toda otra diferente.