Las empresas productoras no consideran todo esto suficiente. Están aferradas a lograr un mejor precio por una porción mucho mayor del volumen de cualquier tipo de gas que producen sin importar si deben hacer mayores inversiones o gastos para lograrlo. Y si sus expectativas no son cumplidas, podrían usar una herramienta que no es nueva: retraer la producción ("sentarse sobre las concesiones"). Los gobernadores, obviamente, acompañan esta presión por sus propios intereses legítimos: regalías, actividad y empleo local, etcétera.