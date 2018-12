Si no bajamos la tasa de riesgo país, no habrá fuertes inversiones en Argentina, ni siquiera en Vaca Muerta, explotando litio, haciendo agricultura o ganadería. La Argentina tendrá una explosión de inversiones cuando el riesgo país descienda y los tributos sean razonables. En el mientras tanto, que nos visite el G20 ayuda, pero no son suicidas, todo lleva su tiempo.