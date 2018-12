Debemos mencionar que este sistema no varió grandemente ni antes ni después de Westfalia. Alianzas políticas o comerciales, tratados entre entes políticos rivales para resolver conflictos de intereses etc. existieron ya antes de 1648. Incluso esos entes aceptaban la necesidad de reconocer algunos principios básicos comunes que regularan esas relaciones. Sin embargo, no podemos considerar en esencia esas relaciones como multilaterales pues ni los actores eran los apropiados (Imperio, Papado, feudalismo), ni gozaban de los elementos que caracterizan al multilateralismo (estructura, permanencia, capacidad coercitiva y de control, igualitarismo) ni, en suma, sus protagonistas tenían la más mínima intención de respetar y acatar esas normas, de ahí lo cambiante y efímeras que eran esas alianzas coyunturales.