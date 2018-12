Durán no se cansa de repetir que los argentinos están un paso más adelante que su clase dirigente y que es muy difícil que, en su gran mayoría, tomen la decisión de volver al pasado. Tampoco se cansa de repetir que no es él quien infla a la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner para transformarla en la adversaria directa del Presidente y que Cambiemos gane ora vez en segunda vuelta. "Los que dicen que la van a volver a votar están muy agradecidos porque, de alguna manera, creen que ella les cambió la vida para bien", argumenta el ecuatoriano.