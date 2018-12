Tito es fletero, no le falta trabajo después de tantos años en el rubro. Tiene dos ayudantes casi permanentes y otros dos que, cuando hay varios muebles para trasladar, se hacen una changuita. A Tito no le falta trabajo pero sí le falta plata, no le alcanza porque le subieron los costos fijos de su trabajo (gasoil y peajes) y los costos fijos de su vida cotidiana (luz, agua, gas, alimentos). Tito se funde trabajando porque no le rinde. Está pensando en vender la chata y comprarse un auto para laburar en una remisería. Es dueño, es emprendedor, arriesga su capital, pero no puede más. Encima, le avisaron que debe unos impuestos que ni sabía que existían. A diferencia de otros argentinos, a Tito no le bajó el trabajo, lo que le bajó es el bolsillo.