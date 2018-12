La excelente cumbre del G20 que acaba de organizar nuestro país no es un hecho aislado ni una casualidad: es el fruto de esa paciente tarea cuyos resultados más concretos en términos del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes no necesariamente se ven en forma inmediata. La misión de un estadista es sentar las bases para que la prosperidad tenga bases sólidas. Es crucial para los argentinos mantener ese rumbo bien firme y desoír los cantos de sirena de quienes no tienen otra propuesta que el regreso a un pasado de encierro, de hostilidad y de frustraciones.