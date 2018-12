La forma que el tribunal tuvo de justificar la aplicación retroactiva de la ley 27.362 es que se trata de una norma interpretativa de la ley del 2×1. Pero se trata de un argumento falaz, porque no había nada que interpretar de aquella ley 24.390. Era absolutamente clara y, en el contexto de esa claridad, aplicaba el 2×1 sin excepciones. La ley 27.362 no interpreta la ley del 2×1: la modifica, la cambia. No está mal que el Congreso cambie leyes, lo que ciertamente está mal es que se las aplique hacia atrás, aun cuando no son más benignas para los condenados a los que se les pretende imponer.