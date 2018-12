Lo que el juez aplicó es la Quinta Enmienda, que se refiere al debido proceso, garantía de la que no gozó Acosta. Según el magistrado, designado en 2017 por Trump, la Casa Blanca no notificó previamente al periodista y violó el debido proceso al no darle oportunidad de presentar su descargo. Así, la acreditación le será devuelta a Acosta, hasta que se celebre una audiencia sobre el caso.